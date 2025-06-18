На стенде региона особое внимание уделено секции «Душа России» с народно-художественными промыслами.

Делегация Владимирской области во главе с губернатором Александром Авдеевым принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025), проходящем с 18 по 20 июня.На стенде региона особое внимание уделено секции «Душа России» с народно-художественными промыслами. В первый день форума планируется подписание соглашений о строительстве завода и гостиницы, а также о реконструкции спорткомплекса «Торпедо».Министр предпринимательства и туризма Юлия Бояркина отметила, что регион представит свой промышленный и инвестиционный потенциал, а также расскажет о подготовке к празднованию 60-летия маршрута «Золотое кольцо» в 2027 году. Благодаря открытию трассы М12 турпоток во Владимирскую область, составляющий более 3 миллионов человек в год, продолжает расти.