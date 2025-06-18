Об этом сообщили в районной администрации.

Выпускница из Суздаля написала ЕГЭ по русскому языку на максимальный балл. Софья Белова окончила школу №2. Об этом сообщили в местной администрации.Ранее девушка написала ЕГЭ по химии на 98 баллов. Во время учебы в школе Софья побеждала в различных олимпиадах, демонстрировала отличные знания. Она является призером конкурса «Земля Владимирская» и участником «Движения первых».Редакция поздравляет выпускницу с блестящим результатом. Ранее стало известно, что во Владимире максимальный балл получили девять выпускников. Всего в регионе .