Он предстанет перед судом.

Житель Владимира незаконно легализовал на территории России больше 1000 мигрантов. Теперь 34-летний мужчина предстанет перед судом.Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета. Он занимался нелегальной миграции вместе с семью подельниками во Владимире.Руководитель группировки изготавливал все нужные поддельные документы. Четверо других участников обеспечивали фиктивную регистрацию для иностранных граждан без реального проживания. За каждого поставленного на учет мигранта они получали по тысяче рублей.Известно, что мужчина заключил досудебное соглашение. Расследование по остальным продолжается.Напомним, что в Ковровском районе , их выдворят из России.