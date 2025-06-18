Владимирец отправится в колонию на четыре года за то, что насмерть сбил пожилого мужчину на пешеходном переходе. ДТП произошло 14 марта на Ноябрьской улице в Юрьевце, рассказали в

Владимирец отправится в колонию на четыре года за то, что насмерть сбил пожилого мужчину на пешеходном переходе. ДТП произошло 14 марта на Ноябрьской улице в Юрьевце, рассказали в пресс-службе прокуратуры области. Мужчина со стажем вождения около двух лет устроился на работу водителем «Газели». 14 марта он ехал на служебной машине из Юрьевца в центр Владимира.