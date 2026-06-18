Надежда Архипова, корреспондент «Шестого канала» «20 литров в одни руки». На некоторых заправках Владимира появились топливные ограничения. Областные власти заверяют, дело не в дефиците

Надежда Архипова, корреспондент «Шестого канала» «20 литров в одни руки». На некоторых заправках Владимира появились топливные ограничения. Областные власти заверяют, дело не в дефиците бензина, а в логистике. Но так ли это на самом деле? Сегодня Татнефть налили только 20 литров, сказали бензина нет На Лукойле, напротив Князя Владимира, вообще бензина нет Не только Владимир,