Управленец из Владимирской области борется за титул лучшего директора школы страны.

Руководитель образовательного центра №8 Светлана Александровна Подшибякина продолжает борьбу во втором туре конкурса «Директор года России — 2026». Она стала одной из 114 конкурсантов из 50 регионов, прошедших отбор.По словам директора, этот успех принадлежит всему коллективу: педагогам, родителям и ученикам. Для нее участие — возможность транслировать опыт внедрения инноваций и подготовки детей к вызовам современности.Впереди Светлану Александровну ждут испытания: «Марафон публикаций» и групповая работа над профессиональными задачами. Имена финалистов станут известны до 6 июля, а победителя наградят 1 октября в Кремле.