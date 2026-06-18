Елены Александровна проработала в музейной сфере почти 50 лет.

17 июня 2026 ушла из жизни заслуженный музейный деятель Елена Александровна Любар.Эту выдающуюся женщину по праву считали живой легендой учреждения, ведь она посвятила музейному делу без малого полвека. Елена Александровна запомнилась коллегам и посетителям как блистательный гид, мудрый наставник подрастающего поколения, а также невероятно яркий, позитивный и харизматичный человек.Вся ее профессиональная и методическая работа отличалась обилием новаторских планов, смелых идей и искренней заботой о профессиональном росте начинающих специалистов.Символично, что финальная лекция-прогулка Елены Александровны под названием «Владимир из окна троллейбуса» сохранилась на видеозаписи.Сейчас эти уникальные архивные кадры служат ценнейшим напоминанием о мастере, который на протяжении долгих десятилетий с огромной любовью знакомил публику с историей Владимира, воодушевляя окружающих своей неиссякаемой энергией.