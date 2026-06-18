Силы ПВО отразили массовый налет дронов.

В период с 7:00 до 20:00 по московскому времени дежурные подразделения противовоздушной обороны успешно перехватили и ликвидировали 234 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Согласно официальным данным Министерства обороны РФ, вражеские воздушные цели были нейтрализованы над обширными территориями нашей страны. В список регионов, где работали силы ПВО, вошли Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Калужская, Курская, Орловская, Ростовская, Рязанская, Тульская, Ярославская области, Московский регион, а также Республика Крым.