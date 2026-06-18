Третий день подряд Владимирскую область атакуют вражеские дроны. БПЛА над нашим регионом уничтожали 16 июня, в период с 7.00 до 14.00, затем 17 июня, во временной отрезок с 9.00 до 14.00 и теперь минувшей

Третий день подряд Владимирскую область атакуют вражеские дроны. БПЛА над нашим регионом уничтожали 16 июня, в период с 7.00 до 14.00, затем 17 июня, во временной отрезок с 9.00 до 14.00 и теперь минувшей ночью, с 17 на 18 июня. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. Этой ночью дежурные средства ПВО перехватили и ликвидировали 555