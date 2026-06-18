Ирина Замбина, покупатель Воздух — он необходим. Сейчас получше стало. Здесь почище, и они так открыли, больше открытого пространства стало. За последние годы изменений очень много,

Ирина Замбина, покупатель Воздух — он необходим. Сейчас получше стало. Здесь почище, и они так открыли, больше открытого пространства стало. За последние годы изменений очень много, подчеркивают и покупатели, и предприниматели. Одним стало легче и комфортнее ориентироваться, чтобы найти все необходимое, другим — приятнее работать. Светлана Николаева, предприниматель На рынке хорошо, светло, уютно. Все нам