В преддверии Дня медицинского работника региональный Соцфонд раскрыл данные о количестве пенсионеров в белых халатах и условиях предоставления им льготного стажа.

Профессиональный праздник медицинское сообщество отметит 21 июня, и в канун этой даты владимирское Отделение Социального фонда обнародовало любопытную статистику.На сегодняшний день в регионе насчитывается 7 644 получателя пенсии из числа медработников, причем более половины из них, несмотря на заслуженный отдых, продолжают самоотверженно нести трудовую вахту и спасать человеческие жизни.Возраст самого молодого пенсионера-медика составляет 41 год, тогда как старейшему представителю профессии исполнилось 84 года, а усредненный размер выплат достигает 26 тысяч рублей.Как пояснили в ведомстве, медицинские работники вправе претендовать на досрочную пенсию вне зависимости от возраста при условии накопления требуемой выслуги лет: не менее четверти века для трудившихся в сельской местности и минимум 30 лет для практиковавших в городах либо при смешанном стаже. Дополнительным обязательным критерием является наличие как минимум 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. При расчете профессиональной выслуги учитываются периоды учебы на курсах повышения квалификации, но только в том случае, если за сотрудником сохранялись рабочее место и средний заработок, а работодатель исправно отчислял страховые взносы. Аналогичным образом в стаж засчитываются больничные листы, ежегодные оплачиваемые отпуска и декрет.Отдельно для ряда категорий медперсонала действует система льготного исчисления стажа. Так, один год, проведенный в стенах хирургического отделения, идет за полтора, а сельским врачам 12 месяцев работы могут конвертироваться в 1 год и 3 месяца стажа. Для специалистов, боровшихся с коронавирусной инфекцией в непростой период с 1 января по 30 сентября 2020 года, каждый отработанный день приравнивался к двум. Сама пенсия назначается с пятилетней отсрочкой после выработки необходимой выслуги, а проверить актуальные сведения о продолжительности своей трудовой карьеры медики могут в любой момент, запросив соответствующую выписку из индивидуального лицевого счета через портал госуслуг либо напрямую обратившись в региональное Отделение СФР.