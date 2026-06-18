Заболел в зоопарке слон. Грустный, не ест, не пьет. А вылечить никто не может. Тут нашелся один мужичок, готовый взяться за это дело. Подошел он к слону и что-то на ухо ему шепнул. Слон начал истерически смеяться. День смеется, другой. Некогда поесть-попить. Короче, опять плохо. Разыскали мужичка того, попросили вернуть слона хотя бы в исходное состояние. Подошел мужичок к слону, отвел его в сторонку. И сразу к слону аппетит вернулся. Вот только глаза квадратными стали.
Спрашивают у мужичка:
-Чего же ты делал со слоном?
-А, это в первый раз я сказал ему,что у меня яйца больше, чем у него.
-А во второй раз?
-Я ему их показал.
еще анекдот!