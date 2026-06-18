На Садовой площади завершился второй этап озеленения. Теперь фасад здания украшают клёны Глобозум и кусты спиреи Голдфлейм, сообщили в МКУ «Зелёный город». Работы провели сотрудники службы

На Садовой площади завершился второй этап озеленения. Теперь фасад здания украшают клёны Глобозум и кусты спиреи Голдфлейм, сообщили в МКУ «Зелёный город». Работы провели сотрудники службы благоустройства. Новые деревья и кустарники высадили на месте, где раньше росли голубые ели. Деревья, напомним, засохли, и их спилили в апреле 2024 года. В мае этого года на разделительной