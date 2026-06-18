В больнице открылась ангиографическая операционная. Врачи выполнили первую высокотехнологичную операцию пациенту – ему сохранили от ампутации ногу. В БСМП г. Владимира на

В больнице открылась ангиографическая операционная. Врачи выполнили первую высокотехнологичную операцию пациенту – ему сохранили от ампутации ногу. В БСМП г. Владимира на ангиографической установке проводят операции пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом. На таком оборудовании врачи могут детально изучить состояние артерий, вен и капилляров, выявить патологии и оценить функциональное состояние сосудистой системы. Теперь высокотехнологичная