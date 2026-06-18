В восточной части Меленок продолжается строительство городской лыжной трассы.

В восточной части Меленок продолжается строительство городской лыжной трассы. Об этом на своей странице в соцсети рассказал депутат Госдумы РФ .Отмечается, что объект стоимостью около 15 млн рублей возводят благодаря народной программе «Единой России». Выигравший конкурс подрядчик приступил к работам в мае 2026 года и уже провёл инженерные коммуникации, установил тестовую систему освещения и площадки под парковку и модульное здание. Зимой спортсмены смогут кататься на лыжной трассе даже в тёмное время суток.Уже к концу лета новый объект планируют сдать в эксплуатацию, а с первым снегом лыжная трасса в Меленках будет принимать всех желающих.«Подчеркну в очередной раз, Народная программа – действует! И мы это видим на разных объектах нашего региона. Через несколько дней, на партийном съезде, мы примем новую программу, которая будет реализована в ближайшие годы. Инициативы жителей, в том числе и нашего региона, будут выполнены. Работаем дальше», — написал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.Читайте самые интересные и оперативные новости в наших соцсетях: