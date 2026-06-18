Ведомство отреагировало на жалобу жителей деревни Хреново на угрозу аварий и перебоев с электричеством из-за ненадлежащего состояния воздушной линии.

Собинская межрайонная прокуратура организовала проверку после коллективного обращения жителей деревни Хреново, указавших на несоблюдение требований законодательства в сфере электроэнергетики.В ходе надзорных мероприятий было зафиксировано, что в населенном пункте грубо нарушены нормативы: неизолированные провода воздушной линии электропередачи провисали в опасной близости от крон деревьев, а их соединение было выполнено кустарным способом — простой скруткой, без применения специальных зажимов. Кроме того, ревизоры выявили, что верхушки нескольких опор отклонились от вертикального положения.Выявленные дефекты создавали прямую угрозу возникновения технологических сбоев и коротких замыканий, что могло оставить потребителей без стабильного электроснабжения. По итогам проверки межрайонная прокуратура внесла руководителю электросетевой компании представление об устранении нарушений, и в настоящее время организация уже приступила к проведению ремонтных работ.Также на основании постановления надзорного органа ответственное должностное лицо было привлечено к административной ответственности по ст. 9.11 КоАП РФ за нарушение правил эксплуатации электроустановок и объектов транспортировки энергоносителей. Ему назначено наказание в виде денежного штрафа.