Первая успешная операция по спасению конечности уже проведена.

Новый медицинский комплекс станет важнейшим звеном в лечении пациентов, страдающих от патологий сосудов и осложнений сахарного диабета.Благодаря передовому оборудованию владимирцы смогут получать экстренную высокотехнологичную медицинскую помощь бесплатно, по полисам обязательного страхования. Современные методы лечения позволят проводить сложнейшие экстренные хирургические вмешательства, минимизируя риски ампутации конечностей и последующей инвалидизации.На оснащение и запуск этого специализированного кабинета из региональной казны направили порядка 115 миллионов рублей. Эффективность вложений подтвердилась на практике: хирурги уже провели дебютную успешную операцию, сохранив пациенту нижнюю конечность.Заместитель губернатора Владимир Куимов назвал запуск новой операционной важным достижением для областной медицины. Также он добавил, что данное событие является частью планомерного обновления лечебных учреждений края, и выразил благодарность специалистам регионального Минздрава и сотрудникам больницы за профессиональный подход к делу.