Девять участников организованного преступного сообщества более четырех лет производили суррогат под брендами известных марок, причинив правообладателям ущерб почти на 28 миллионов рублей.

Заместитель прокурора Владимирской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении девяти человек, проживающих в разных субъектах Российской Федерации.Фигурантам вменяется совершение преступления, квалифицированного по ч. 3 ст. 180 УК РФ, — неоднократное незаконное использование чужих товарных знаков организованной группой с причинением крупного ущерба. Помимо этого, одному из обвиняемых дополнительно инкриминируется легализация денежных средств, добытых преступным путем, совершенная по предварительному сговору в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).По данным следствия, в период с декабря 2021 года по январь 2026 года участники организованной группы наладили в специально оборудованных цехах на территории Киржачского района полный цикл изготовления, розлива и сбыта моторных масел, на которые самовольно наносились товарные знаки всемирно известных производителей.Роли в преступной схеме были строго распределены: одни подыскивали производственные площади и закупали сырье, другие отвечали за подбор персонала и привлечение специалистов, обладающих нужными для незаконного бизнеса навыками, третьи контролировали технологический процесс, выдавали зарплату, искали покупателей контрафакта и вели с ними финансовые расчеты.Чтобы замаскировать противозаконную деятельность, в тех же помещениях злоумышленники параллельно выпускали легальную продукцию — моторное масло под собственной торговой маркой. В результате действий фигурантов обладателям прав на незаконно использованные бренды был нанесен совокупный урон, превысивший 27,8 миллиона рублей.Кроме того, стремясь придать видимость законности владению и распоряжению криминальными доходами, лидер группы перевел более 6,6 миллиона рублей с расчетных счетов подконтрольных ему фирм на личные банковские счета одного из сообщников по фиктивным основаниям. Получив эти средства, последний приобрел на них дорогостоящую иномарку, завершив тем самым процесс легализации преступно нажитого капитала.В ближайшее время материалы уголовного дела поступят для разбирательства по существу в Киржачский районный суд Владимирской области. Расследование в отношении организатора преступного сообщества выделено в отдельное производство и продолжается.