15 учреждений из 11 муниципалитетов Владимирской области получили гранты на творческие проекты.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подписал официальный документ, согласно которому 15 муниципальных учреждений из 11 районов Владимирской области стали победителями конкурса на получение целевых субсидий. В текущем году на финансирование этих творческих инициатив из казны региона выделено 6 миллионов рублей.Всего в адрес конкурсной комиссии при областном министерстве культуры поступило 45 заявок от муниципальных организаций. Участниками состязания стали культурные центры, ведущие активную просветительскую работу среди сельских жителей.