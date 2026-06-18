За цифрами — люди: в Законодательном Собрании обсудили исполнение бюджета Владимирской области за 2025 год. За одним столом собрались депутаты, представители правительства региона, Счетной

За цифрами — люди: в Законодательном Собрании обсудили исполнение бюджета Владимирской области за 2025 год. За одним столом собрались депутаты, представители правительства региона, Счетной палаты, общественных организаций и жители области. Обсуждение коснулось не только потраченных средств, но и того, как они изменили жизнь людей. Председатель Законодательного Собрания Ольга Хохлова отметила: бюджет — это не просто