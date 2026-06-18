Масштабный налет беспилотников затронул центр, юг и запад страны, а также Московский регион и Крым.

В ночь на 18 июня дежурные расчеты противовоздушной обороны пресекли массированную воздушную атаку, уничтожив и перехватив 555 беспилотников самолетного типа.Аппараты ликвидированы над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ростовской и Рязанской областями, а также в небе Московского региона, Крыма и над Азовским морем, сообщили в Минобороны РФ.