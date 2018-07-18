Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации
Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации
В четверг, 19 июля, на мосту через Волгу в Костроме будут проверять реверсивные светофоры.
Как сообщают в пресс-службе городской администрации, это необходимо для выявление и устранения возможных неисправностей. Проверка начнется в 22 часа. Движение по мосту при этом не изменится.
Известно, что в проверке примут участие сотрудники комитета городского хозяйства, подрядчик, ГИБДД, а также МКУ «Дорожное хозяйство».