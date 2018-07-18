Праздник состоится в Центральном парке

Праздник состоится в Центральном паркеВ субботу, 21 июля, во Владимире пройдет День мороженого.Праздник состоится в Центральном парке. У фонтана разместятся торговые точки со ста видами мороженого на любой вкус. С 12 до 15 часов у фонтана пройдет акция от партнера «Ice cream33». В это время владимирцы смогут купить лакомство по заниженным ценам.Также гостей праздника ожидает концертная программа, флешмобы, мастер-классы и интерактивы с ростовыми куклами. Самые активные получат сертификаты на бесплатное угощение.