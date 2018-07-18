Российский тяжеловес Александр Поветкин после анонсирования боя с британцем Энтони Джошуа заявил, что одним из ключевых компонентов в достижении победы может стать его опыт. Отметим, что россиянин является обязательным претендентом на титул WBA.

Российский тяжеловес Александр Поветкин после анонсирования боя с британцем Энтони Джошуа заявил, что одним из ключевых компонентов в достижении победы может стать его опыт. Отметим, что россиянин является обязательным претендентом на титул WBA."Джошуа доказал, что является одним из самых сильных боксеров, и я рад предстоящему бою, — приводит слова Поветкина РИА Новости. – В предстоящем поединке все будет зависеть от опыта. Энтони является чемпионом мира, я знаю это, но мы готовились к этому бою".Напомним, что бой между Поветкиным и чемпионом мира по версиям IBO, IBF, WBA (Super) и WBO Джошуа назначен на 22 сентября. Поединок состоится на лондонском стадионе "Уэмбли". Ранее российский боксер заявил, что намерен получить все четыре пояса, которыми на данный момент владеет британец.