Легендарный певец Иосиф Кобзон рассказал о страшном недуге, с которым столкнулся автор–исполнитель Александр Розенбаум. Новость повергла в шок телезрителей Пусть говорят Первого канала.

Легендарный певец Иосиф Кобзон рассказал о страшном недуге,с которым столкнулся автор–исполнитель Александр Розенбаум. Новость поверглав шок телезрителей "Пусть говорят" Первого канала.Иосиф Давыдович, стал одним из героев выпуска программыпосвященной борьбе с онкологией. Сам Кобзон уже более 13 лет борется с раком. Рассказываяо том, как важно следить за своим здоровьем, легендарный певец отметил, что нетолько он страдает от страшного недуга, но и многие его коллеги по цеху."Я рекомендовал многим клинику на Каширке, где регулярнопрохожу обследование. Буйнова, Розенбаума лечили там же. Крутого тамосматривали после Америки. Рюмина тоже лечилась там. Не кажется ли вамстранным, что интеллектуальных, известных людей так часто убивает онкология? Япризываю всех, как можно чаще проходить обследование. Это то заболевание,которое не терпит самодеятельности, оно требует профессионального ухода инаблюдения. Многие спрашивали, как родные Вали Юдашкина могли пропуститьраспространение метастаз? А он не наблюдался. Если бы Валентин заскочил вбольницу всего на полтора-два часа, сдал бы анализы, проблем бы не было. Но намведь всегда некогда", – рассказал Кобзон.О том, что 66 -летний Александр Розенбаум болен раком стало известновпервые. Слухи о проблемах со здоровьем у звезды то и дело появлялись в Сети, однакоточных сведений не было. Поговаривали, что уРозенбаума какой-то сердечный недуг, иименно из-за него Александр Яковлевичотменил свой концерт в Санкт-Петербурге и был доставлен в больницу.