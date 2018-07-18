Спешат уложиться в срок. Во Владимире полным ходом идут работу по благоустройству. На этот раз преображение коснётся сквера на Никитской, Соловьиного пруда и пруда на улице Комиссарова. Эти территории выбрали мы с вами, когда голосовали за любимые места для отдыха в нашем городе, которые нужно привести в порядок. Сегодня представители мэрии и моя коллега Татьяна Данилова проинспектировали ход работ.

Спешат уложиться в срок. Во Владимире полным ходом идут работу по благоустройству. На этот раз преображение коснётся сквера на Никитской, Соловьиного пруда и пруда на улице Комиссарова. Эти территории выбрали мы с вами, когда голосовали за любимые места для отдыха в нашем городе, которые нужно привести в порядок. Сегодня представители мэрии и моя коллега Татьяна Данилова проинспектировали ход работ.Пруд на Комиссарова ждёт грандиозное преображение. Сейчас на берегу готовят песчаное покрытие под брусчатку общей площадью в 3 с половиной тысячи квадратных метров. Пруд будет окружён лавочками и пешеходными дорожками. С его дна уже подняли и вывезли около 300 грузовиков ила. В итоге водоём углубили и расширили, расчистили забитые ключи. Готовить территорию к благоустройству начали еще в прошлом году.Алексей Шумник, начальник городского управления ЖКХ: "Это ликвидация гаражей, вывоз мусора и замусоренность территории по всей площади, они продолжаются до сих пор. Это в районе улицы Соколова-Соколёнка, мы стоим на Комиссарова, где будет парковка, где будет футбольное поле размером 40X20".В этом году на благоустройство общественных пространств городская администрация из областного бюджета получила почти 43 миллиона рублей. 28 из них пошли на Комиссаровский пруд. Его, кстати, подрядчик обещает закончить уже через месяц. Трудиться будет даже в ненастную погоду.Рафаэль Карагезян, представитель компании подрядчика: "Будет обстроен мост через пруд, на фундаменте, будут сходы к пруду. Будет площадка детская, покрытие резиновое, безопасное".Помимо земельных работ, вокруг пруда спилили несколько деревьев. По словам жителей, они были не против.Галина Титова, председатель совета дома №3б по ул. Комиссарова: "Но в связи с тем, что там будет детская площадка, детский городок, и в связи с тем, чтобы безопасность детей, сколько было случаев, поэтому там экологи работали, специалисты. И все аварийные деревья там спилили. Только аварийные".Наталья Богданович, председатель ТСЖ домов №25,27 по ул. Соколова-Соколёнка: "Надеемся, что это станет замечательной зоной отдыха не только для нашего микрорайона, но и для всех жителей Фрунзенского района. И самое главное, просьба ко всем приходящим и отдыхающим здесь придерживаться правила: красиво и чисто не там, где убирают, а где не мусорят".Кипит работа и в Никитском сквере. Здесь под пристальным вниманием Николая Васильевича меняют дорожное покрытие. Скоро тут появятся цветные бордюры, современная тротуарная плитка, лавочки и освещение.Роман Мацко, директор строительной фирмы: "Здесь детская площадка будет, довольно современная. Здесь лавочки будут интересные. Таких ещё не было лавочек у нас в городе. Лавочки будут с гербом Владимира".Ольга Деева, глава г. Владимира: "Чтобы эта территория была представлена какими-то площадками интересными, в плане представления каких-то коллективов, концертов, выставок".В планах здесь также немного проредить кроны деревьев, чтобы было светлей, высадить клумбу, организовать парковку машин. Цена благоустройства Гоголевского сквера около 11 миллионов рублей. Окончание работ в августе.Алексей Шумник, начальник городского управления ЖКХ: "Это часть ансамбля, который в прошлом году начался со спортивного сквера, который пройдёт по Костерину переулку, по Княгининской, по Девической, по 2 Никольской. Это вторая часть ансамбля, которая приступила к реализации в центре города".Приведут в порядок и сам памятник Гоголю. Что же касается планов по благоустройству на следующий год, уже известно, что своей очереди на реконструкцию дожидается Добросельский парк.