Британская газета Дэйли мэйл заявила, что Сергея и Юлию Скрипалей отравила группа из шести человек под руководством женщины; ее личность, равно как и личности кого-то еще из этой группы, установить не удалось.

Британская газета "Дэйли мэйл" заявила, что Сергея и Юлию Скрипалей отравила группа из шести человек под руководством женщины; ее личность, равно как и личности кого-то еще из этой группы, установить не удалось.По информации издания, нервно-паралитическое вещество хранили во флаконе для духов. Позже именно его обнаружили в доме Доун Стерджес и Чарли Роули. Эта пара отравилась в июле, женщина скончалась.Издание считает, что Стерджес и Роули нашли флакон в парке и побрызгались его содержимым, передает телеканал "Россия 24".