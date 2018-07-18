Американская актриса Сэнд Ван Рой обвинила известного
голливудского режиссера и продюсера Люка Бессона в изнасиловании. Адвокаты
кинематографиста опровергают слова девушки.
Американская актриса Сэнд Ван Рой обвинила известного
голливудского режиссера и продюсера Люка Бессона в изнасиловании. Адвокаты
кинематографиста опровергают слова девушки.
По словам 27 -летней Сэнд ужасный эпизод произошел с ней в гостиничном
номере в Париже. "Я недвусмысленно просила его остановиться – вспоминает артистка
– И не только это. Я плакала, я блевала. Он совершал надо мной унизительные
сексуальные действия. Я демонстрировала неприкрытое отвращение. Я показывала
ему, что не хочу этого".
Девушка призналась журналистам, что на следующий день все ее
тело страшно ныло, от боли она периодически теряла сознание. "Я очень боялась
умереть, и была очень близка к этому", – рассказала Ван Рой.
Представитель 59 -летнего кинематографиста – юрист Тьерри
Марембер отметил, что Бессон отвергает эти обвинения и считает их "фантастическими".
Адвокат добавил, что Люк и Сэнд давно знакомы, однако режиссер никогда не
предпринимал к актрисе подобных действий.
Отметим, ранее в СМИ не раз появлялась информация о том, что
Ван Рой последние два года является любовницей Бессона. Режиссер всячески
способствовал развитию карьеры девушки: снял в своем фильме "Валериан и город
тысячи планет" и предоставил роль в проекте, который продюсировал: в картине "Такси
5".
Добавим, что артистка подала жалобу об изнасиловании еще 19
мая, но тогда ее имя не разглашалось. В заявлении девушка написала, что выпила
предложенную Бессоном чашку чая, почувствовала себя нехорошо и отключилась.
Когда сознание вернулась к барышне, она поняла, что была изнасилована, сообщает
Daily Mail.