Американская актриса Сэнд Ван Рой обвинила известного голливудского режиссера и продюсера Люка Бессона в изнасиловании. Адвокаты кинематографиста опровергают слова девушки.

Американская актриса Сэнд Ван Рой обвинила известногоголливудского режиссера и продюсера Люка Бессона в изнасиловании. Адвокатыкинематографиста опровергают слова девушки.По словам 27 -летней Сэнд ужасный эпизод произошел с ней в гостиничномномере в Париже. "Я недвусмысленно просила его остановиться – вспоминает артистка– И не только это. Я плакала, я блевала. Он совершал надо мной унизительныесексуальные действия. Я демонстрировала неприкрытое отвращение. Я показывалаему, что не хочу этого".Девушка призналась журналистам, что на следующий день все еетело страшно ныло, от боли она периодически теряла сознание. "Я очень бояласьумереть, и была очень близка к этому", – рассказала Ван Рой.Представитель 59 -летнего кинематографиста – юрист ТьерриМарембер отметил, что Бессон отвергает эти обвинения и считает их "фантастическими".Адвокат добавил, что Люк и Сэнд давно знакомы, однако режиссер никогда непредпринимал к актрисе подобных действий.Отметим, ранее в СМИ не раз появлялась информация о том, чтоВан Рой последние два года является любовницей Бессона. Режиссер всяческиспособствовал развитию карьеры девушки: снял в своем фильме "Валериан и городтысячи планет" и предоставил роль в проекте, который продюсировал: в картине "Такси5".Добавим, что артистка подала жалобу об изнасиловании еще 19мая, но тогда ее имя не разглашалось. В заявлении девушка написала, что выпилапредложенную Бессоном чашку чая, почувствовала себя нехорошо и отключилась.Когда сознание вернулась к барышне, она поняла, что была изнасилована, сообщаетDaily Mail.