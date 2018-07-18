Московский ЦСКА объявил о подписании нового контракта со своим защитником Кириллом Набабкиным. Срок соглашения с 31-летним игроком оборонительной линии рассчитан до конца сезона 2019/20, в то время как прежний договор завершался летом 2019 года.

Московский ЦСКА объявил о подписании нового контракта со своим защитником Кириллом Набабкиным. Срок соглашения с 31-летним игроком оборонительной линии рассчитан до конца сезона 2019/20, в то время как прежний договор завершался летом 2019 года.Напомним, что Набабкин является игроком армейского клуба с 2010 года. За время выступлений в составе ЦСКА россиянин провел 200 поединков и стал автором четырех голов. С "красно-синими" защитник завоевал три титула чемпиона России и дважды – Кубок и Суперкубок страны.