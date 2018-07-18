Экс-глава столичного главка Следственного комитета Александр Дрыманов арестован на два месяца. Такое решение принял Лефортовский суд Москвы. Дрыманова обвиняют в получении двух крупных взяток. Если вина будет доказана, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Экс-глава столичного главка Следственного комитета Александр Дрыманов арестован на два месяца. Такое решение принял Лефортовский суд Москвы. Дрыманова обвиняют в получении двух крупных взяток. Если вина будет доказана, ему грозит до 15 лет тюрьмы.Заседание проходило за закрытыми дверями. Дело особой важности: многие детали не должны выйти за пределы суда. Расследованием занимается ФСБ России. На скамье подсудимых — бывший начальник главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Александр Дрыманов.Подробностей никаких. Сам Александр Дрыманов пояснений не дает. Источники некоторых СМИ считают, что задержание 50-летнего генерала связано с делом о коррупции в отношении бывших сотрудников Следственного комитета: первого заместителя Дрыманова Дениса Никандрова, начальника управления собственной безопасности Михаила Максименко и замначальника того же управления Александра Ламонова.Доказано, что Максименко общался с криминальным авторитетом Захарием Калашовым по прозвищу Шакро Молодой. Известно, что за переквалификацию обвинения на более мягкое и последующее освобождение одного из участников перестрелки около ресторана на Рочдельской улице в декабре 2015 года — криминального авторитета Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец — арестованные получили взятку в полмиллиона евро. Тогда в перестрелке участвовали люди Шакро Молодого.По данным СМИ, именно Дрыманов мог давать поручения о затягивании расследования дела о перестрелке. А некоторые факты и фигурантов — вывести в отдельное производство.