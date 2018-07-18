Газовую плиту установят власти. Прокуратура Юрьев-Польского района обязала сельскую администрацию установить в муниципальной квартире плиту и подключить природный газ. На отсутствие удобств в квартире в прокуратуру пожаловались жильцы села Небылое. В квартире они живут по договору социального найма с 2005 года, но в нарушение требований жилищного законодательства администрация установкой оборудования так и не занялась.

Газовую плиту установят власти. Прокуратура Юрьев-Польского района обязала сельскую администрацию установить в муниципальной квартире плиту и подключить природный газ. На отсутствие удобств в квартире в прокуратуру пожаловались жильцы села Небылое. В квартире они живут по договору социального найма с 2005 года, но в нарушение требований жилищного законодательства администрация установкой оборудования так и не занялась. Прокуратура вынесла сельским чиновникам представление, но глава администрации попытался оспорить его в суде. Суд требования чиновника не поддержал. Теперь установка плиты в квартире и проведение газа находятся на контроле районного прокурора.