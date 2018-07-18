Две сотни жителей Дмитровского района Московской области рискуют остаться без крыши над головой. Их дом признан самостроем и по закону подлежит сносу. Застройщиком оказался ульяновский депутат Ринат Шайдуллин. Он уже под арестом по подозрению в мошенничестве.

Две сотни жителей Дмитровского района Московской области рискуют остаться без крыши над головой. Их дом признан самостроем и по закону подлежит сносу. Застройщиком оказался ульяновский депутат Ринат Шайдуллин. Он уже под арестом по подозрению в мошенничестве.Дом построен, но заселиться не дают. Две сотни дольщиков жилого комплекса "Удино" грозят лишить квартир. Компания "Вита Реал Эстейт" купила участок под коттедж, а построила многоэтажку на 72 квартиры. И теперь ее отказываются принимать в эксплуатацию.- Дольщики нашего дома ждут сдачу дома поэтапно, кто когда покупал, но пока ничего!Учредителем компании-застройщика является ульяновский депутат Ринат Шайдуллин. У себя в городе он много говорил о помощи нуждающимся. Выиграл выборы и перебрался в Московскую область."Зачем-то захотел стать депутатом, зачем я понять не могу, бизнес не здесь. Но вот захотелось. Может ему казалось, что он станет политиком и перейдет на какой-то другой уровень. Как видим, не перешел", — говорит политолог Дмитрий Ежов.Шайдуллин на строительство дома собрал с дольщиков больше 100 миллионов рублей."Депутат совершил мошеннические действия при строительстве. Завладел денежными средствами дольщиков, заранее зная, что дом не будет сдан в эксплуатацию в соответствии с законодательством Российской Федерации", — рассказала Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области.Обманутые люди потребовали вернуть деньги. Шайдуллин отказался.- Сказал: я банкрот, у меня денег нет. Извините, квартир нет. Хотите — ходите в суды, но я заплатить вам ничем не смогу!Алексей Ходько написал десятки жалоб на депутата-коммерсанта. Недавно дольщика избили. На этом видео удары руками и ногами наносит человек, очень похожий на Шайдуллина.- Он толкнул этого пожилого человека и ногами бил его. Есть эти снимки. Потом этот человек, конечно, отказался от своих показаний.Но жалобы все же подействовали, Шайдуллина прямо на совещании задержали следователи. Суд арестовал его на два месяца. А как легализовать жилой комплекс, теперь ломают голову местные власти. Нужно оформить землю, подключить коммуникации — на все это нужны немалые деньги."Возможен какой-то поиск и соинвесторов, но я хочу повторить, что теоретически объект достроен и представлен на итоговую проверку. Какие будут ее результаты, мы уже узнаем по результатам государственного строительного надзора", — сообщил Иван Башкиров, заместитель главы администрации Дмитровского муниципального района.Пока никого из чиновников на объекте не видели. А еще людей интересует, почему столько лет не замечали проблемное строительство.