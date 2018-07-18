Двухэтажный загородный дом обошелся Ксении Бородиной и Курбану Омарову в 18,5 миллиона рублей. Сразу после покупки телеведущая затеяла ремонт, фото которого поделилась с поклонниками в Instagram.

Двухэтажный загородныйдом обошелсяКсении Бородиной и Курбану Омарову в 18,5 миллиона рублей. Сразу после покупки телеведущая затеяла ремонт, фото которогоподелилась с поклонниками в Instagram.В особняке площадью 216 квадратных метров три спальни, гостиная, гардеробная,столовая и террасы. Судя по всему, ремонт семейного гнездышка близится к завершению."Осталось чуток. Я так рада, что строители попались золотые – не по цене, а покачеству. Потому что сначала столкнулись с такими безответственными, что теперь понимаем, как важно найти хороших и добросовестныхрабочих! В общем, как только – так сразу", – написала Ксения в микроблоге,опубликовав несколько фотографий.Парадная лестница и столешница на кухне сделаны из дорогого мрамора, а стены комнат выкрашены в белый цвет.Однако некоторые подписчики ведущей реалити-шоу "Дом-2" отметили,что дом пока похож на развалюху, и над обустройством жилища придется потрудиться. Впрочем, большинствопользователей порадовались за Бородину.Напомним, что Курбан и Ксения снимали коттедж, потому чтодолго не могли выбрать дом. В поселке, на котором остановились супруги, есть детский сад, конноспортивная школа,магазины, спа-центр и тренажерный зал.