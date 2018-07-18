Законопроект об изменении пенсионной системы в РФ обусловлен объективными причинами, которые связаны с необходимостью повышения уровня пенсионного обеспечения и демографической ..

Законопроект об изменении пенсионной системы в РФ обусловлен объективными причинами, которые связаны с необходимостью повышения уровня пенсионного обеспечения и демографической ситуацией в стране. Об этом заявила председатель костромской общественной организации «Азербайджанский культурный центр» Эльза Саттарова, комментируя планируемые изменения законодательства.По ее мнению, изменения пенсионного законодательства, в первую очередь, связаны с демографической ямой, которая образовалась в 1990-е годы.«Сегодня есть дефицит финансовых средств для выплаты пенсий гражданам, — отметила Эльза Саттарова. — И изменения пенсионной системы как раз направлены на то, чтобы повысить уровень пенсионного обеспечения граждан».