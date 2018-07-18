Эмин Агаларов проведет медовый месяц в Баку. Популярный исполнитель выбрал именно этот город не просто так.

Эмин Агаларов проведет медовый месяц в Баку. Популярный исполнитель выбрал именно этот город не просто так.На днях Эмин Агаларов впервые прокомментировал свою свадьбу с "мисс Мордовия-2004" Аленой Гавриловой. Это случилось на концерте его друга Григория Лепса. На вопрос, поедут ли молодожены в свадебное путешествие, тот ответил утвердительно. "Куда поедем? Это секрет! А то вдруг вы туда все приедете", – пошутил Агаларов.Впрочем, певец немедленно посерьезнел. "На самом деле, я жду вас в Баку на фестивале "Жара". Моя жена тоже там будет, ведь наша свадьба стала для меня самым ярким, долгожданным и запоминающимся событием этого года", – цитирует популярного исполнителя .Напомним, свадьба Эмина Агаларова и Алены Гавриловой состоялась, предположительно, 14 июля. Торжество прошло в подмосковном гольф-клубе Agalarov Estate, который принадлежит семье Эмина Агаларова. На торжество были приглашены только самые близкие и друзья: певицы Зара, Анита Цой, Полина Гагарина, а также популярные исполнители Тимати, Григорий Лепс, Валерий Меладзе, продюсер Сергей Кожевников с супругой Екатериной и другие.О романтических отношениях Агаларова и Гавриловой стало известно весной 2016 года. Отметим, что для Эмина это второй брак. Ранее он был женат на Лейле Алиевой, она подарила ему двух сыновей. Однако в 2015 году супруги расторгли отношения. Тем не менее, им удалось сохранить дружбу. Более того, в недавнем интервью Эмин признался, что, если бы ему представилась возможность оказаться в прошлом, он бы вновь сделал Лейле предложение.