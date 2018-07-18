Нападающий клуба Герта немецкой футбольной бундеслиги Дэви Зельке получил во время тренировки команды очень серьезную травму: при медосмотре у форварда был выявлен разрыв легких. Футболист уже перенес операцию, но может пропустить несколько месяцев.

Нападающий клуба "Герта" немецкой футбольной бундеслиги Дэви Зельке получил во время тренировки команды очень серьезную травму: при медосмотре у форварда был выявлен разрыв легких. Футболист уже перенес операцию, но может пропустить несколько месяцев.При этом невольным виновником травмы стал конкурент Зельке в борьбе за место главного бомбардира берлинского клуба – нападающий из Кот-д'Ивуара Саломон Калу, сообщает издание B.Z. Именно с ним столкнулся пострадавший. В минувшем сезоне Калу и Зельке стали лучшими по забитым мячам в команде: 12 голов против 10.