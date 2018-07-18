Москва – динамично развивающийся город. Изменения, произошедшие в столице за последние годы не смогли не заметить многочисленные гости Московского урбанфорума, который открылся в парке Зарядье. Архитекторы и эксперты в сфере градостроительства назвали лучшие городские объекты.

Москва– динамично развивающийся город. Изменения, произошедшие в столице за последниегоды не смогли не заметить многочисленные гости Московского урбанфорума,который открылся в парке "Зарядье". Архитекторы и эксперты в сфереградостроительства назвали лучшие городские объекты.Сампарк "Зарядье", где проходит восьмой Московский урбанистическийфорум, уже признан лучшим общественным пространством и по версии влиятельныхмеждународных архитектурных бюро, исамими москвичами.дни чемпионата мира по футболу парк стал центром притяжения сотен тысяч гостейМосквы – болельщиков и просто туристов. Сюда обязательно приходят послепосещения знаковых культурных объектов – Кремля и Красной площади. Паркпрекрасно вписался в историческое и общественное пространство города, неслучайно поэтому столичные власти решили провести здесь очередной урбанфорум.Наего площадке выступают архитекторы с мировым именем, политики и общественныедеятели. Генеральный директор Vinci Concessions Николя Нотбар назвал Москвудинамично развивающимся городом, прекрасно сочетающим в себе историю и современность.Они его специалисты сами участвовали в развитии транспортной инфраструктуры вМоскве – строили трассу между МКАД иаэропортом "Шереметьево", автодорогу в Петербург. "Мы также разрабатываемновые технологии в этих проектах, а также особые системы платных дорог,связывая их со спутниками", – отметил Нотбар.Поего словам, новые технологии, применяемые в дорожном строительстве, позволяют делать так, чтобы водителям неприходилось останавливаться у барьеров для оплаты поездок по трассе. Этопозволяет значительно экономить время.Старший вице-президент по экономике China RailwayConstruction Corporation Тиньхуя Джаорассказал, что он второй раз в Москве, похвалил организаторов чемпионата мирапо футболу и отметил активное развитие города, особенно в сферетранспорта и инфраструктуры.Поего словам, архитекторам и инженерам удалось успешно вписать современныесооружения в историческую часть города. "Мы хотим привнести в Россию современныйкитайский опыт строительства метро и посмотреть возможности для инвестирования в вашустрану", – отметил Джао.Москве очень хорошие возможности для инвестирования. Если у нас будутдоговоренности, то мы будем работать."Москва –удивительный и прекрасный город, здесь много зелени. Я приезжаю сюда довольночасто и вижу, как ваша столица меняется к лучшему", – отметил исполнительныйвице-президент, генеральный директор Bouygues-Европа Bouygues Эммануэль Форест.Онне увидел в столице транспортных проблем, назвав инфраструктуру очень удобной иэффективной, а московское метро лучше парижского. "Я почти никогда невидел пробок, так пользуюсь в основном метро и "Аэроэскспрессом", -отметил гость форума.Форестположительно оценил концепцию развития Новой Москвы, согласно которой жителиэтого городского округа работают преимущественно рядом с домом. Эксперт такжепохвалил московские власти за высокий уровень организации чемпионата мира пофутболу.В свою очередь, генеральныйдиректор SUEZ Жан-Луи Шоссадсказал, что чувствует себя в Москве, как дома. "Я поражен тому, с какойскоростью меняется город. Создается впечатление о Москве современной идинамичной", – отметил Шоссад.Он также выразилнадежду на сотрудничество России и Франции в области создания новых технологий.В частности, речь идет о взаимодействии со столичными властями в сфересбора и переработки крупного строительного мусора."Москва – восхитительныйгород. Он превратился в мировой мегаполис, это видно не только поархитектуре, но по тому количеству людей из разных стран, которые сюдаприезжают", – отметил генеральный директор Allianz CapitalPartners Юрген Герке.Парк "Зарядье"просто поразителен: ты видишь березы – и прямо за ними Кремль. Такого нетнигде. Это сделано потрясающе.Московскийурбанистический форум проходит с 17 по22 июля в парке "Зарядье". Он посвящен масштабным городским изменениямпоследних десятилетий, выработке решений и подбору инструментов конструированиябудущего крупнейших глобальных городов. Главная тема форума – "Мегаполисбудущего. Новое пространство для жизни".