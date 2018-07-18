Москва
– динамично развивающийся город. Изменения, произошедшие в столице за последние
годы не смогли не заметить многочисленные гости Московского урбанфорума,
который открылся в парке Зарядье. Архитекторы и эксперты в сфере
градостроительства назвали лучшие городские объекты.
Москва
– динамично развивающийся город. Изменения, произошедшие в столице за последние
годы не смогли не заметить многочисленные гости Московского урбанфорума,
который открылся в парке "Зарядье". Архитекторы и эксперты в сфере
градостроительства назвали лучшие городские объекты.
Сам
парк "Зарядье", где проходит восьмой Московский урбанистический
форум, уже признан лучшим общественным пространством и по версии влиятельных
международных архитектурных бюро, и
самими москвичами.
В
дни чемпионата мира по футболу парк стал центром притяжения сотен тысяч гостей
Москвы – болельщиков и просто туристов. Сюда обязательно приходят после
посещения знаковых культурных объектов – Кремля и Красной площади. Парк
прекрасно вписался в историческое и общественное пространство города, не
случайно поэтому столичные власти решили провести здесь очередной урбанфорум.
На
его площадке выступают архитекторы с мировым именем, политики и общественные
деятели. Генеральный директор Vinci Concessions Николя Нотбар назвал Москву
динамично развивающимся городом, прекрасно сочетающим в себе историю и современность.
Он
и его специалисты сами участвовали в развитии транспортной инфраструктуры в
Москве – строили трассу между МКАД и
аэропортом "Шереметьево", автодорогу в Петербург. "Мы также разрабатываем
новые технологии в этих проектах, а также особые системы платных дорог,
связывая их со спутниками", – отметил Нотбар.
По
его словам, новые технологии, применяемые в дорожном строительстве, позволяют делать так, чтобы водителям не
приходилось останавливаться у барьеров для оплаты поездок по трассе. Это
позволяет значительно экономить время.
Старший вице-президент по экономике China Railway
Construction Corporation Тиньхуя Джао
рассказал, что он второй раз в Москве, похвалил организаторов чемпионата мира
по футболу и отметил активное развитие города, особенно в сфере
транспорта и инфраструктуры.
По
его словам, архитекторам и инженерам удалось успешно вписать современные
сооружения в историческую часть города. "Мы хотим привнести в Россию современный
китайский опыт строительства метро и посмотреть возможности для инвестирования в вашу
страну", – отметил Джао.
В
Москве очень хорошие возможности для инвестирования. Если у нас будут
договоренности, то мы будем работать.
"Москва –
удивительный и прекрасный город, здесь много зелени. Я приезжаю сюда довольно
часто и вижу, как ваша столица меняется к лучшему", – отметил исполнительный
вице-президент, генеральный директор Bouygues-Европа Bouygues Эммануэль Форест.
Он
не увидел в столице транспортных проблем, назвав инфраструктуру очень удобной и
эффективной, а московское метро лучше парижского. "Я почти никогда не
видел пробок, так пользуюсь в основном метро и "Аэроэскспрессом", -
отметил гость форума.
Форест
положительно оценил концепцию развития Новой Москвы, согласно которой жители
этого городского округа работают преимущественно рядом с домом. Эксперт также
похвалил московские власти за высокий уровень организации чемпионата мира по
футболу.
В свою очередь, генеральный
директор SUEZ Жан-Луи Шоссад
сказал, что чувствует себя в Москве, как дома. "Я поражен тому, с какой
скоростью меняется город. Создается впечатление о Москве современной и
динамичной", – отметил Шоссад.
Он также выразил
надежду на сотрудничество России и Франции в области создания новых технологий.
В частности, речь идет о взаимодействии со столичными властями в сфере
сбора и переработки крупного строительного мусора.
"Москва – восхитительный
город. Он превратился в мировой мегаполис, это видно не только по
архитектуре, но по тому количеству людей из разных стран, которые сюда
приезжают", – отметил генеральный директор Allianz Capital
Partners Юрген Герке.
Парк "Зарядье"
просто поразителен: ты видишь березы – и прямо за ними Кремль. Такого нет
нигде. Это сделано потрясающе.
Московский
урбанистический форум проходит с 17 по
22 июля в парке "Зарядье". Он посвящен масштабным городским изменениям
последних десятилетий, выработке решений и подбору инструментов конструирования
будущего крупнейших глобальных городов. Главная тема форума – "Мегаполис
будущего. Новое пространство для жизни".