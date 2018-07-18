Информация, опубликованная в некоторых СМИ о продолжении расследования уголовного дела в отношении Екатерины Конновой, не соответствует действительности...

Информация, опубликованная в некоторых СМИ о продолжении расследования уголовного дела в отношении Екатерины Конновой, не соответствует действительности.По результатам проверки руководством ГСУ ГУ МВД России по г. Москве в соответствии с п.2 ч. 1 ст 39, ч.2 ст 140, ч. 2 ст. 146 УПК РФ 06 июля 2018 года было принято решение об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении Е. Конновой.Материалы были переданы в СУ УВД по ЦАО для проведения дополнительной проверки. 16 июля 2018 года Коннова вместе с адвокатом были вызваны к следователю, где и она, и адвокат были уведомлены о том, что постановление о возбуждении уголовного дела отменено, мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Конновой прекратила действие.Сегодня адвокат Екатерины Конновой приглашен в Следственное управление УВД по ЦАО, где ему по его ходатайству будет вручена копия постановления об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении его доверителя.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве