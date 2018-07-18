Владимир Путин поручил начать летные испытания ракеты-носителя среднего класса Союз-5 в 2022 году. Эта РН должна стать первой ступенью для новой сверхтяжелой ракеты, добавил президент на совещании в Роскосмосе.

Владимир Путин поручил начать летные испытания ракеты-носителя среднего класса "Союз-5" в 2022 году. Эта РН должна стать первой ступенью для новой сверхтяжелой ракеты, добавил президент на совещании в "Роскосмосе".Кроме того, глава государства призвал активизировать работу над комплексом "Ангара", особенно над его тяжелой версией "А5". Она имеет огромное значение для обороноспособности страны, отметил Владимир Путин.Первый пуск этой ракеты должен состояться в 2021 году, заявил президент. Поэтому нужно начинать второй этап строительства на космодроме "Восточный", и возводить там стартовый стол для "Ангары".Напомним, 17 июля госкорпорация "Роскосмос" и РКК "Энергия" подписали контракт на создание "Союз-5". В рамках этого документа должны быть разработаны эскизный проект и конструкторская документация для новой ракеты-носителя. Кроме того, собран и испытан летный образец РН.