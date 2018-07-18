Суд огласил приговор напавшим на DJ Smash депутату и продюсеру. Драчунов отправили в колонию.
Суд огласил приговор напавшим на DJ Smash депутату и продюсеру. Драчунов отправили в колонию.
В Перми вынесен приговор избившим известного музыканта Андрея Ширмана (творческий псевдоним DJ Smash) экс-депутату Заксобрания Пермского края Александру Телепневу и его другу Сергею Ванкевичу. Злоумышленников отправили за решетку.
Сторона обвинения просила лишить драчунов свободы на три с половиной года. Однако суд был снисходителен. В итоге Телепнев и Ванкевич получили по двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Судебное заседание прокомментировал адвокат DJ Smash. "Каждый из них стоит на своей позиции. Телепнев отказывается от дачи показаний, Ванкевич утверждает, что его избивал Ширман, поэтому их показания разнятся", – цитирует правозащитника.
Как писали Dni.Ru, музыкант пострадал в потасовке в пермском баре "Дом культуры". Все началось из-за отказала DJ Smash сделать селфи. Поклонники недолго думая, двинул артисту кулаком в челюсть. Музыкант с переломом был срочно доставлен в Москву, где ему провели операцию. Нападавший оказался пермским экс-депутатом Александром Телепневым, а помогал ему друг
Сергей Ванкевич.
После травмы DJ Smash долго восстанавливался, последствия перелома челюсти все еще тревожат его. "У меня катастрофические проблемы, боли. Кости все еще не срослись, судя по последним снимкам", – рассказал артист журналистам. Кроме того Андрея постоянно мучают страшные мигрени, и он не может полностью закрыть рот.