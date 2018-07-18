Суд огласил приговор напавшим на DJ Smash депутату и продюсеру. Драчунов отправили в колонию.

Суд огласил приговор напавшим на DJ Smash депутату и продюсеру. Драчунов отправили в колонию.В Перми вынесен приговор избившим известного музыканта Андрея Ширмана (творческий псевдоним DJ Smash) экс-депутату Заксобрания Пермского края Александру Телепневу и его другу Сергею Ванкевичу. Злоумышленников отправили за решетку.Сторона обвинения просила лишить драчунов свободы на три с половиной года. Однако суд был снисходителен. В итоге Телепнев и Ванкевич получили по двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.Судебное заседание прокомментировал адвокат DJ Smash. "Каждый из них стоит на своей позиции. Телепнев отказывается от дачи показаний, Ванкевич утверждает, что его избивал Ширман, поэтому их показания разнятся", – цитирует правозащитника.Как писали Dni.Ru, музыкант пострадал в потасовке в пермском баре "Дом культуры". Все началось из-за отказала DJ Smash сделать селфи. Поклонники недолго думая, двинул артисту кулаком в челюсть. Музыкант с переломом был срочно доставлен в Москву, где ему провели операцию. Нападавший оказался пермским экс-депутатом Александром Телепневым, а помогал ему другСергей Ванкевич.После травмы DJ Smash долго восстанавливался, последствия перелома челюсти все еще тревожат его. "У меня катастрофические проблемы, боли. Кости все еще не срослись, судя по последним снимкам", – рассказал артист журналистам. Кроме того Андрея постоянно мучают страшные мигрени, и он не может полностью закрыть рот.