Дмитрий Маликов выпустил клип на совместную песню Отпусти меня с рэп-исполнителем Витей АК-47. Об этом музыкант сообщил своим поклонникам в Instagram.

Дмитрий Маликов выпустил клип на совместную песню"Отпусти меня" с рэп-исполнителем Витей АК-47. Об этом музыкант сообщил своимпоклонникам в Instagram.Тизер совместного творения артистов произвел настоящий бум.Всего за час в микроблогеМаликова его посмотрели более 13 тысяч раз.В клипе помимо самих музыкантов снялисьтакие российские знаменитости, как ведущаяПервого канала Марина Ким, певица и модель Татьяна Терешина, модель ВикторияАртеменко и другие звезды отечественного шоу-бизнеса.