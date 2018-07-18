Дмитрий Маликов выпустил клип на совместную песню
Отпусти меня с рэп-исполнителем Витей АК-47. Об этом музыкант сообщил своим
поклонникам в Instagram.
Дмитрий Маликов выпустил клип на совместную песню
"Отпусти меня" с рэп-исполнителем Витей АК-47. Об этом музыкант сообщил своим
поклонникам в Instagram.
Тизер совместного творения артистов произвел настоящий бум.
Всего за час в микроблоге
Маликова его посмотрели более 13 тысяч раз.
В клипе помимо самих музыкантов снялись
такие российские знаменитости, как ведущая
Первого канала Марина Ким, певица и модель Татьяна Терешина, модель Виктория
Артеменко и другие звезды отечественного шоу-бизнеса.