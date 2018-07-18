Победительница и финалистка множества конкурсов красоты
Кристина Замир спровоцировала слухи о своей интрижке с футболистом Дмитрием
Тарасовым. Теперь модель пытается очиститься от обвинений в попытке разрушить семью.
Победительница и финалистка множества конкурсов красоты
Кристина Замир спровоцировала слухи о своей интрижке с футболистом Дмитрием
Тарасовым. Теперь модель пытается очиститься от обвинений в попытке разрушить семью.
Кристина опубликовала в своем Instagram официальное
обращение, призванное расставить все точки над "i". Девушка уверила
интернет-общественность, что просто шутила, намекая на сексуальные отношения со
спортсменом.
"Ребята, давайте остановимся – обратилась к подписчикам Замир
– Все принимает уже какой-то не здоровый оборот. Максимум что было -
"посмеяться над прессой", потому что я шокирована на сколько можно все
вывернуть от 1 обычного снимка с известным человеком. Ваши предположения, ну
просто очень удивляют. Я не имею ничего против семьи Тарасовых и поздравляю их
с рождением дочки! @tarasov23 @kostenko.94 🌸все хорошо))🙌🏾
пусть растут здоровыми и красивыми💎А всем остальным желаю
быть чуточку добрее, ребятааа ☺🙏🏽 (здесь и
далее орфография
и пунктуация
авторов сохранены.
– Прим. ред.)".
Добавим, что модель сопроводила текст фотографией, на
которой запечатлен Тарасов с женой и новорожденной дочкой. И на всякий случай
отключила комментарии к посту.
Напомним, недавно Кристина опубликовала в своем микроблоге снимок
из ночного клуба Soho Rooms, где она стоит вместе с улыбающимся футболистом
Дмитрием Тарасовым. Модель обратилась к бывшей жене спортсмена, певице Ольге
Бузовой. "Бузова прости🤣🤣😅
@buzova86 но в жизни он намного лучше 😜😀",– подписала
снимок девушка.
Некоторые пользователи Сети решили напрямую
спросить модель в комментариях под постом была ли у нее интимная
близость с футболистом. Девушка решила держать интригу до конца и ответила: "Это уже
личное, которое никогда не будет публичным". Туманное заявление Замир
тут же породило множество сплетен и домыслов, что стало причиной скандала в Сети
и потока негатива в ее сторону.