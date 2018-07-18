Победительница и финалистка множества конкурсов красоты Кристина Замир спровоцировала слухи о своей интрижке с футболистом Дмитрием Тарасовым. Теперь модель пытается очиститься от обвинений в попытке разрушить семью.

Победительница и финалистка множества конкурсов красотыКристина Замир спровоцировала слухи о своей интрижке с футболистом ДмитриемТарасовым. Теперь модель пытается очиститься от обвинений в попытке разрушить семью.Кристина опубликовала в своем Instagram официальноеобращение, призванное расставить все точки над "i". Девушка уверилаинтернет-общественность, что просто шутила, намекая на сексуальные отношения соспортсменом."Ребята, давайте остановимся – обратилась к подписчикам Замир– Все принимает уже какой-то не здоровый оборот. Максимум что было -"посмеяться над прессой", потому что я шокирована на сколько можно всевывернуть от 1 обычного снимка с известным человеком. Ваши предположения, нупросто очень удивляют. Я не имею ничего против семьи Тарасовых и поздравляю ихс рождением дочки! @tarasov23 @kostenko.94 🌸все хорошо))🙌🏾пусть растут здоровыми и красивыми💎А всем остальным желаюбыть чуточку добрее, ребятааа ☺🙏🏽 (здесь идалее орфографияи пунктуацияавторов сохранены.– Прим. ред.)".Добавим, что модель сопроводила текст фотографией, накоторой запечатлен Тарасов с женой и новорожденной дочкой. И на всякий случайотключила комментарии к посту.Напомним, недавно Кристина опубликовала в своем микроблоге снимокиз ночного клуба Soho Rooms, где она стоит вместе с улыбающимся футболистомДмитрием Тарасовым. Модель обратилась к бывшей жене спортсмена, певице ОльгеБузовой. "Бузова прости🤣🤣😅@buzova86 но в жизни он намного лучше 😜😀",– подписаласнимок девушка.Некоторые пользователи Сети решили напрямуюспросить модель в комментариях под постом была ли у нее интимнаяблизость с футболистом. Девушка решила держать интригу до конца и ответила: "Это ужеличное, которое никогда не будет публичным". Туманное заявление Замиртут же породило множество сплетен и домыслов, что стало причиной скандала в Сетии потока негатива в ее сторону.