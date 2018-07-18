Открытие Крымского моста вызвало туристический бум на полуострове. Жители соседних российских регионов стремятся провести хотя бы выходные на берегу теплого моря. Однако широкая скоростная трасса на крымском берег упирается в бутылочное горлышко, въезд закупорен автомобильными пробками.

Открытие Крымского моста вызвало туристический бум наполуострове. Жители соседних российских регионов стремятся провести хотя бывыходные на берегу теплого моря. Однако широкая скоростная трасса на крымскомберег упирается в "бутылочное горлышко", въезд закупоренавтомобильными пробками.Транспортная ситуация после открытия Крымского моста наполуострове тяжелая. Огромный поток фур и автомобилей отдыхающих стоит в многочасовыхпробках. Труднее всего проехать отрезок между поселком Приморский и Феодосией.Там пробки круглосуточно, в обе стороны. Вдобавок, как жалуются в соцсетяхводители, на участке установили 17 светофоров.Автомобилисты делятся советами на форумах. Правда, предлагаемаяальтернатива сомнительная. Маршрутпролегает через поселки Батальная, Семисотка, Владиславовка, Новопокровка,Журавки и Первомайское. Дорога неважного качества, да еще 22 километра "грунтовка".Водители, которые воспользовались этим объездом, описывают дорогу как"пыльную стиральную доску". Они предупреждают, что на двух переездахпотеряли до 40 минут.В "Росавтодоре заверяют: заторы исчезнут, как толькобудет завершено строительство трассы "Таврида". Двухполосную дорогуот Керчи до Симферополя планируется открыть до конца этого года, а движение повсем четырем полосам запустят только в 2020-м.Скоростная трасса "Таврида" пройдет от Керчи доСевастополя, ее длина – около 300 километров. Путь от Керчи до Симферополязаймет около двух часов, а до Севастополя можно будет добраться менее чем затри часа.Пока власти просят людей потерпеть. С 15 августа нанекоторых участках дороги запретили въезд грузовиков до 22:00, чтобы немногоразгрузить трассу. А до конца июля планируется настроить часть светофоров нарежим зеленой волны – что также должно немного выправить ситуацию, передает"Авторамблер".