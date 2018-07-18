Татьяна Лазарева и Михаил Шац 20 лет в браке. А еще телеведущих поздравляют с рождением сына.

Татьяна Лазарева и Михаил Шац 20 лет в браке. А еще телеведущих поздравляют с рождением сына.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Татьяна Лазарева опубликовала коллаж, на котором запечатлены она и ее супруг, популярный телеведущий Михаил Шац. Семейное фото Татьяна выложила по случаю. Как выяснилось, накануне, 17 июля, у Лазаревой и Шаца была годовщина свадьбы. "Сегодня двадцать лет со дня нашего с @mikhailshats бракосочетания. Живем! #спасибомужузапобеду Романтический Будапешт и всякие вкусняшки (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – объявила телеведущая.А еще в этот же день родился сын Татьяны Степан. "У сына, кстати, сегодня день рождения!" – сообщила Лазарева. Отметим, что ему исполнилось 23 года и он не является биологическим сыном Михаила Шаца. Когда-то Татьяна говорила, что отец Степана испарился чуть ли не сразу после зачатия, и впоследствии мальчика воспитывал именно Михаил. Кстати, от Шаца у Лазаревой две дочери – София и Антонина.Тем не менее, многочисленные поклонники рассыпались в комплиментах и поздравлениях. "Вы прекрасны! С днем рождения Вашей семьи! И сына, конечно!!!💗", "Поздравляю с годовщиной свадьбы уважаемые Татьяна Юрьевна и Михаил Григорьевич!!! И с днем рождения малыша)))))", "Поздравляю Вас! Вы очень классные! Люблю вас! :)😘👍", "Счастья во всех его видах! Чтоб никто не ушел обиженным)", "Поздравляю вас и вашего сына", "Поздравляю с юбилеем и Днем Рождения сына! Берегите друг друга!" – прокомментировали фанаты.Ранее Татьяна Лазарева призналась в интервью, что уже второй год живет отдельно от мужа Михаила Шаца. Телеведущая с дочкой Тосей переехала в Испанию. Они живут в Марбелье. Супруги приняли решение: когда у Татьяны будет работа в Москве, а у Михаила – нет, они поменяются местами. В итоге супруги разъехались. "Так получилось, что мы с ним проживаем какую-то новую жизнь по отдельности", – констатировала ведущая. Тем не менее для нее муж – самый близкий человек, и она для него тоже.