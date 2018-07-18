Удивительно дело: песню Мой мармеладный Катя Лель исполняет уже 15 лет, но публике она не надоела. Вот и на концерте Золотой хит в рамках фестиваля искусств Славянский базар в Витебске артистка вышла на сцену с этой же композицией. А за кулисами ее ждал корреспондент Dni.Ru.

Удивительно дело: песню "Мой мармеладный" Катя Лель исполняет уже 15 лет, но публике она не надоела. Вот и на концерте "Золотой хит" в рамках фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" артистка вышла на сцену с этой же композицией. А за кулисами ее ждал корреспондент Dni.Ru.Катя, все знают лишь два ваших хита – "Мой мармеладный" и "Муси-пуси". И всегда их ждут, словно ничего больше вы и не спели. Вас это не обижает?Нисколько, потому что здорово, когда у артиста есть визитная карточка и песни, по которым его узнают. Я ничуть не устала от них, и когда другие артисты говорят, что их тошнит от той или иной песни (говорят, Лариса Долина терпеть не может "Погоду в доме" и старается ее рже петь – Прим. ред.). я этого не понимаю. Ведь здорово, что народ столько лет хочет их слышать.Но ведь это не делает чести народа – песни-то дурацкие, давайте начистоту говорить!В меня часто летят камни со стороны критиков за эти шлягеры. Но ведь это здорово, что песни обсуждаются и нет равнодушных. Значит, людей это волнует, значит, я им интересна, и это ей есть показатель успеха.Пресса с удовольствием смакует и подробности Вашей частной жизни. Не обижаетесь?Многие артисты стараются что-то о себе придумать, чтобы о них писали. Мне же этим не надо заниматься – журналисты все сами придумывают. Пусть побольше пишут обо мне! Недавно, например, снова пустили слух, что я беременна. Моя мама очень переживала, что узнала про это из прессы. Но я успокоила ее: "Не обращай внимания на эту фигню, не читай это".