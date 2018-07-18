Саммит Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки уже называют историческим в сфере налаживания отношений между двумя сверхдержавами. Однако не меньший интерес общественности вызывал наряд супруги американского лидера.

Саммит Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки уже называют историческим в сфере налаживания отношений между двумя сверхдержавами. Однако не меньший интерес общественности вызывал наряд супруги американского лидера.Как правило, во время деловых поездок первые лица государства не менее одного раза в день меняют наряд. Меланья Трамп не оказалась исключением.Первое, на что обратили внимание все, кто увидел фотографии дивы с трапа самолета, – сезонность одежды. Судя по всему, Меланья думала, что в Финляндии холодно даже летом, поэтому появилась в пальто, хоть и нараспашку.Однако данный факт не смог перетянуть на себя все внимание, потому что образ президентской супруги, по мнению экспертов, оказался идеальным. Чего стоит одна лишь сумочка Hermes Birkin, цена на которую начинается от 250 тысяч рублей. В целом, наряд, в котором Меланья прибыла в Финляндию, обошелся ей в сумму более миллиона рублей, пишет "Комсомольская правда".Примечательно, что вечерний образ дивы выглядел куда сдержаннее. Тем не менее, пользователи Сети задавались вопросом, почему Меланья, вопреки тому, что на улице стояла 30-градусная жара, все-таки надела платье-пальто.Быть может, потому что это пальто лимонного цвета с поясом-бабочкой от Gucci стоимостью 231 тысячу рублей. "В Gucci жарко не бывает!", – шутят эксперты.Стоит отметить, что наряды Меланьи Трамп регулярно становятся поводом для дискуссий. Так, ранее первую леди США раскритиковали за провокационную фразу на одной из ее вещей. Супруга американского президента во время встречи с детьми мигрантов была одета в куртку с надписью "Мне реально наплевать".