Компания Microsoft намекнула на скорый анонс нового железа, связанного с консолью Xbox, а также отличной линейки игр от разработчиков по всему миру. Новинки будут представлены на международной выставке компьютерных игр Gamescom, которая пройдет в Кельне с 21 по 25 августа.

Компания Microsoft намекнула на скорый анонс нового "железа", связанного с консолью Xbox, а также "отличной линейки игр от разработчиков по всему миру". Новинки будут представлены на международной выставке компьютерных игр Gamescom, которая пройдет в Кельне с 21 по 25 августа.Презентация Microsoft запланирована на день открытия мероприятия. Как написал директор по развитию Xbox Live Ларри Гриб (Major Nelson), в рамках Gamescom будут анонсированы "полностью новое 'железо' и аксессуары для Xbox". Что именно приготовила компания, Гриб вдаваться в детали не стал.Шансы, что Microsoft представит новую Xbox, невероятно малы. На прошедшей в июне игровой выставке E3 представители компании подтвердили, что приставка следующего поколения находится в разработке, но дату релиза уточнять отказались. По данным СМИ, новую Xbox (или даже целую линейку консолей) покажут не ранее 2020 года. Семейство новых устройств имеет кодовое название Scarlett.∎СМИ: Xbox нового поколения выйдет в 2020-м читайте такжеБолее вероятно, на Gamescom покажут преемника кастомизируемого геймпада Xbox Elite. Новому контроллеру прочат порт USB-C для зарядки, поддержку Bluetooth для Windows 10, трехуровные кнопки-ограничители Hair Trigger Locks, более глубокий шаг нажатия клавиш и возможность переключаться между тремя профилями.