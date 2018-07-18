Пользователи всемирной Сети скоро лишатся своей привычной среды обитания. Ученые прогнозируют исчезновение интернета менее чем через десяток лет. Причиной такой глобальной катастрофы станет повышение уровня мирового океана.

Пользователи всемирной Сети скоро лишатся своей привычнойсреды обитания. Ученые прогнозируют исчезновение интернета менее чем черездесяток лет. Причиной такой глобальной катастрофы станет повышение уровнямирового океана.Ученые Висконсинского университета в США сопоставили схему расположенияоптоволоконных кабелей, проложенных по дну океана, с данными о повышении уровняморя. Результаты работы их немало огорчили. По самым оптимистичным подсчетам,интернету осталось жить около 15 лет.У трансокеанических оптоволоконных кабелей есть посадочныеплощадки. Вот они-то и уйдут в скором времени под воду – так как из-заизменения климата море наступает на сушу. "Результаты удивили нас. Мыожидали, что нечто подобное произойдет через 50 лет, но у нас нет этого времени",– отметил профессор компьютерных наук Висконсинского университета Пол БарфордВыяснилось, что в течение ближайших 15 лет под воду уйдут почти2 тысячи километров магистральных и 4 тысячи километров подземныхоптоволоконных кабелей. Они водостойкие – но не полностью водонепроницаемы. Вдобавок,их разрушению будет способствовать воздействие соленой воды.В первую очередь, по мнению экспертов, опасность грозитоборудованию, установленному в Сиэтле, Майами и Нью-Йорке. Исследователипроанализировали только ситуацию в США – однако, по их словам, эта проблемастанет актуальной для многих стран. Оптоволоконные кабели прокладывали 20-25лет назад, когда еще не было понятно, к каким последствиям приведутклиматические изменения.Ранее ученые сообщили, что к 2300 году уровень мирового океанаподнимется на 1,2 метра – и это в том случае, если страны будут строгособлюдать Парижское соглашение по климату. А такие острова, как Мальдивы,Сейшелы и часть Гавайев могут стать необитаемыми уже в ближайшие десятилетия –поднявшаяся вода сделает жизнь на них невозможной.Уровень океана поднимается из-за таяния льдов от Гренландиидо Антарктиды. В результате на материках изменяются береговые линии.Исследователи предупреждают, что поднявшаяся вода будет угрожать городам отШанхая до Лондона, низменностям во Флориде и в Бангладеш, а также целым странам,напоминает "Мир 24".