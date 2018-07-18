Пользователи всемирной Сети скоро лишатся своей привычной
среды обитания. Ученые прогнозируют исчезновение интернета менее чем через
десяток лет. Причиной такой глобальной катастрофы станет повышение уровня
мирового океана.
Пользователи всемирной Сети скоро лишатся своей привычной
среды обитания. Ученые прогнозируют исчезновение интернета менее чем через
десяток лет. Причиной такой глобальной катастрофы станет повышение уровня
мирового океана.
Ученые Висконсинского университета в США сопоставили схему расположения
оптоволоконных кабелей, проложенных по дну океана, с данными о повышении уровня
моря. Результаты работы их немало огорчили. По самым оптимистичным подсчетам,
интернету осталось жить около 15 лет.
У трансокеанических оптоволоконных кабелей есть посадочные
площадки. Вот они-то и уйдут в скором времени под воду – так как из-за
изменения климата море наступает на сушу. "Результаты удивили нас. Мы
ожидали, что нечто подобное произойдет через 50 лет, но у нас нет этого времени",
– отметил профессор компьютерных наук Висконсинского университета Пол Барфорд
Выяснилось, что в течение ближайших 15 лет под воду уйдут почти
2 тысячи километров магистральных и 4 тысячи километров подземных
оптоволоконных кабелей. Они водостойкие – но не полностью водонепроницаемы. Вдобавок,
их разрушению будет способствовать воздействие соленой воды.
В первую очередь, по мнению экспертов, опасность грозит
оборудованию, установленному в Сиэтле, Майами и Нью-Йорке. Исследователи
проанализировали только ситуацию в США – однако, по их словам, эта проблема
станет актуальной для многих стран. Оптоволоконные кабели прокладывали 20-25
лет назад, когда еще не было понятно, к каким последствиям приведут
климатические изменения.
Ранее ученые сообщили, что к 2300 году уровень мирового океана
поднимется на 1,2 метра – и это в том случае, если страны будут строго
соблюдать Парижское соглашение по климату. А такие острова, как Мальдивы,
Сейшелы и часть Гавайев могут стать необитаемыми уже в ближайшие десятилетия –
поднявшаяся вода сделает жизнь на них невозможной.
Уровень океана поднимается из-за таяния льдов от Гренландии
до Антарктиды. В результате на материках изменяются береговые линии.
Исследователи предупреждают, что поднявшаяся вода будет угрожать городам от
Шанхая до Лондона, низменностям во Флориде и в Бангладеш, а также целым странам,
напоминает "Мир 24".