Москва на пять дней стала центром притяжения архитекторов, политиков, специалистов в области градостроительства и общественных деятелей со всего мира. В столичном парке Зарядье проходит восьмой по счету международный Урбанфорум.

Москва на пять дней стала центром притяжения архитекторов,политиков, специалистов в области градостроительства и общественных деятелей совсего мира. В столичном парке "Зарядье" проходит восьмой по счету международныйУрбанфорум.В работе масштабной конференции принимает участие семьтысяч человек из 70 стран мира. Участники представляют все страны Европы,делегации на форум также прибыли из Южной и Северной Америки, Юго-ВосточнойАзии и Ближнего Востока. Об этом сообщил глава столичного Стройкомплекса МаратХуснуллин.Наплощадках форума, развернувшихся в парке "Зарядье" уже выступили 340 спикеров, из них 120 представляютиностранные делегации, сообщил заммэра.В первый день форума, 17 июля основное пленарноезаседание провел мэр Москвы Сергей Собянин, который выступил с докладом обитогах развития столицы за прошедшие 7 лет и планах на будущее.Пленарноезаседание второго дня форума открыл президент Владимир Путин. Глава государства высокооценил концертный зал "Зарядье"."Форумпроходит в парке "Зарядье", где собраны самые передовыедостижения и решения в сфере урбанистики и создания общественного пространства.В том числе концертный зал, где мы находимся, где проходит наша встреча. Думаю,он может по праву считаться сегодня одним из лучших в Европе", – сказалПутин.СамаМосква сегодня – огромная площадка для творчества, идей, для осуществленияархитектурных замыслов.Напомним, что деловая часть форума завершиласьсегодня, 18 июля. Завтра начнетсяактивная часть фестиваля. Доступ к выставке в концертном зале будет свободным для всех желающих. В экспозиции,на стендах московских компаний и департаментов правительства столицы представленыдостижения города за последние годы.