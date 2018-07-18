Москва на пять дней стала центром притяжения архитекторов,
политиков, специалистов в области градостроительства и общественных деятелей со
всего мира. В столичном парке Зарядье проходит восьмой по счету международный
Урбанфорум.
Москва на пять дней стала центром притяжения архитекторов,
политиков, специалистов в области градостроительства и общественных деятелей со
всего мира. В столичном парке "Зарядье" проходит восьмой по счету международный
Урбанфорум.
В работе масштабной конференции принимает участие семь
тысяч человек из 70 стран мира. Участники представляют все страны Европы,
делегации на форум также прибыли из Южной и Северной Америки, Юго-Восточной
Азии и Ближнего Востока. Об этом сообщил глава столичного Стройкомплекса Марат
Хуснуллин.
На
площадках форума, развернувшихся в парке "Зарядье" уже выступили 340 спикеров, из них 120 представляют
иностранные делегации, сообщил заммэра.
В первый день форума, 17 июля основное пленарное
заседание провел мэр Москвы Сергей Собянин, который выступил с докладом об
итогах развития столицы за прошедшие 7 лет и планах на будущее.
Пленарное
заседание второго дня форума открыл президент Владимир Путин. Глава государства высоко
оценил концертный зал "Зарядье".
"Форум
проходит в парке "Зарядье", где собраны самые передовые
достижения и решения в сфере урбанистики и создания общественного пространства.
В том числе концертный зал, где мы находимся, где проходит наша встреча. Думаю,
он может по праву считаться сегодня одним из лучших в Европе", – сказал
Путин.
Сама
Москва сегодня – огромная площадка для творчества, идей, для осуществления
архитектурных замыслов.
Напомним, что деловая часть форума завершилась
сегодня, 18 июля. Завтра начнется
активная часть фестиваля. Доступ к выставке в концертном зале будет свободным для всех желающих. В экспозиции,
на стендах московских компаний и департаментов правительства столицы представлены
достижения города за последние годы.