Президент России продемонстрировал в Хельсинки свое новое политическое
оружие. Так назвали французские журналисты лимузин Aurus Senat, на котором
Владимир Путин прибыл на переговоры с Дональдом Трампом.
Президент России продемонстрировал в Хельсинки свое новое политическое
оружие. Так назвали французские журналисты лимузин Aurus Senat, на котором
Владимир Путин прибыл на переговоры с Дональдом Трампом.
Cadillac по прозвищу "Зверь" – против Aurus Senat.
Новую холодную войну начинают лимузины президентов США и России? – задается
вопросом французский телеканал BFM TV.
"Выставкой
автомобилей" назвали журналисты первую официальную встречу президентов
России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Глава Белого дома приехал на
встречу на своем бронированном лимузине Cadillac по прозвищу "Зверь".
Российский лидер впервые в заграничных поездках был доставлен на своем новом
официальном автомобиле Aurus Senat. Как отметил телеканал, этот лимузин не
только прекрасно подходит для торжественных случаев, но и используется в
качестве политического оружия.
По мнению журналистов, Владимир Путин возвращается к
советской традиции: передвигаясь на престижном автомобиле, изготовленном в
России, он демонстрирует промышленную мощь страны. Канал напоминает, что российский
лидер еще с 2012 года хотел отказаться от Mercedes S-класса в пользу российского
автомобиля.
Однако отечественные марки автомобилей исчезли вместе с СССР
– так что инженерам пришлось начинать все с чистого листа. По информации
журналистов, в проект "Кортеж" было вложено 12,5 миллиарда рублей. Задачу
поручили научно-исследовательскому автомобильному институту НАМИ.
Так на свет появилась марка Aurus. Сейчас, помимо лимузина
Senat, разрабатываются одноименный седан, внедорожник "Комендант" и
минивэн "Арсенал". Как сообщается, к 2020 году планируется сбыть 5
тысяч автомобилей, которые составят конкуренцию Rolls-Royce и Bentley, но будут
стоить дешевле. Эксперты предполагают, что лимузин будет стоить 134 тысячи
евро, другие модификации – от 80 до 100 тысяч.
Что касается технических характеристик, то президентский
лимузин Aurus Senat более чем на метр длиннее американского "Зверя". Российский
автомобиль легче американского – 6,5 тонн против 8. Эту махину движет гибридный
мотор мощностью 600 лошадиных сил. Кроме того, клиренс у Aurus Senat – 20
сантиметров, для лимузина высокий показатель. Информация о броне и других
элементах безопасности держится в секрете.