Президент России продемонстрировал в Хельсинки свое новое политическое оружие. Так назвали французские журналисты лимузин Aurus Senat, на котором Владимир Путин прибыл на переговоры с Дональдом Трампом.

Президент России продемонстрировал в Хельсинки свое новое политическоеоружие. Так назвали французские журналисты лимузин Aurus Senat, на которомВладимир Путин прибыл на переговоры с Дональдом Трампом.Cadillac по прозвищу "Зверь" – против Aurus Senat.Новую холодную войну начинают лимузины президентов США и России? – задаетсявопросом французский телеканал BFM TV."Выставкойавтомобилей" назвали журналисты первую официальную встречу президентовРоссии и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Глава Белого дома приехал навстречу на своем бронированном лимузине Cadillac по прозвищу "Зверь".Российский лидер впервые в заграничных поездках был доставлен на своем новомофициальном автомобиле Aurus Senat. Как отметил телеканал, этот лимузин нетолько прекрасно подходит для торжественных случаев, но и используется вкачестве политического оружия.По мнению журналистов, Владимир Путин возвращается ксоветской традиции: передвигаясь на престижном автомобиле, изготовленном вРоссии, он демонстрирует промышленную мощь страны. Канал напоминает, что российскийлидер еще с 2012 года хотел отказаться от Mercedes S-класса в пользу российскогоавтомобиля.Однако отечественные марки автомобилей исчезли вместе с СССР– так что инженерам пришлось начинать все с чистого листа. По информациижурналистов, в проект "Кортеж" было вложено 12,5 миллиарда рублей. Задачупоручили научно-исследовательскому автомобильному институту НАМИ.Так на свет появилась марка Aurus. Сейчас, помимо лимузинаSenat, разрабатываются одноименный седан, внедорожник "Комендант" иминивэн "Арсенал". Как сообщается, к 2020 году планируется сбыть 5тысяч автомобилей, которые составят конкуренцию Rolls-Royce и Bentley, но будутстоить дешевле. Эксперты предполагают, что лимузин будет стоить 134 тысячиевро, другие модификации – от 80 до 100 тысяч.Что касается технических характеристик, то президентскийлимузин Aurus Senat более чем на метр длиннее американского "Зверя". Российскийавтомобиль легче американского – 6,5 тонн против 8. Эту махину движет гибридныймотор мощностью 600 лошадиных сил. Кроме того, клиренс у Aurus Senat – 20сантиметров, для лимузина высокий показатель. Информация о броне и другихэлементах безопасности держится в секрете.